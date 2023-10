Bei der Privatbank Julius Bär kommt es zu grösseren Veränderungen in der Geschäftsleitung. Neu werden dem Gremium 15 statt 10 Personen angehören.Zürich - Bei der Privatbank Julius Bär kommt es zu grösseren Veränderungen in der Geschäftsleitung. Neu werden dem Gremium 15 statt 10 Personen angehören, wie einer Mitteilung vom Montag zu entnehmen ist. Von extern kommen allerdings nur zwei Personen: Sonia Gössi wechselt per 1. Januar 2024 von der UBS, wo wie zuletzt im Wealth Management Europa eine Führungsaufgabe inne gehabt hatte...

