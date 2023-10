Die Netflix-Aktie hat sich vor dem Wochenende am GD200 nach oben abgedrückt und 2,4% auf 381,51 USD gewonnen. Rückblick: Nach dem schwachen September (-13%) hat die Netflix-Aktie in der ersten Oktober-Woche die 200-Tage-Linie auf den Prüfstand gestellt. Dabei hatten sich die Kurse am Dienstag zunächst an einer Erholung versucht, konnten das Tageshoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...