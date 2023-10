Die Aktie des französischen Energieriesen TotalEnergies dürfte im heutigen Handel wieder zulegen. Denn die Ölpreise haben am Montag mit deutlichen Aufschlägen auf den schweren Angriff der islamistischen Hamas auf Israel reagiert. So kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent in der Spitze sogar 89 Dollar.Ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) wurde zeitweise mit mehr als 87 Dollar gehandelt. Zuletzt kostete ein Barrel Brent zur Lieferung im Dezember 87,32 Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...