Hannover Rück -0.65% TFimNetz (TFIMNETZ): HannoverRück: JPMorgan hebt Kursziel an. HannoverRück steht bei JPMorgan schon länger auf der Kaufliste. Doch jetzt eben mit Kursziel 255€ statt 240€. Aktuell steht die Aktie bei 208€. Besonders betont wird, dass HannoverRück weiterhin regelmäßig seine Geschäftsziele übertreffen und konservativ bilanzieren wird. Morningstar und ich sehen das bei der Aktie, die mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 1 bewertet wird, genau so. Deshalb passt sie aktuell gut in das MarktfuehrerAktien-Portfolio. (09.10. 08:11) >> mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...