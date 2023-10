Die Geiger Gruppe setzt beim Ausbau ihrer E-Ladeinfrastruktur auf die Verbund-Tochter Smatrics. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Oberstdorf im Allgäu ist in den Bereichen Infrastruktur, Immobilien und Umwelt mit einem Jahresumsatz von 700 Mio. Euro tätig. An über 100 Standorten in Deutschland und im europäischen Raum wird der Fuhrpark sukzessive auf Elektroautos umgestellt. Die Ladeinfrastruktur dafür kommt von Smatrics. In Partnerschaft mit der deutschen EnBW bietet Smatrics der Geiger Gruppe dafür "alles aus einer Hand": Dies umfasst die Unterstützung bei der Projektierung der Standorte, die Bereitstellung der Hardware, ein intelligentes Lastmanagement der Ladestationen sowie den Betrieb der Ladeinfrastruktur. Neben einem ...

