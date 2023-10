Um möglichst wenig Methan-Emissionen zu importieren, plant die EU eine Verordnung, die die Lieferkette berücksichtigen soll. Die Bundesregierung will laut Umweltverband DUH Importe von Öl und Gas von der Verordnung ausnehmen. Die Bundesregierung soll sich für eine effektive Regulierung von Methan-Emissionen entlang der gesamten Lieferkette einsetzen. Das fordert die Deutsche Umwelthilfe (DUH) zum Auftakt der Trilogverhandlungen über die EU-Methanverordnung am 10. Oktober. Mit der Verordnung will ...

