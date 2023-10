Der Uranpreis konnte am 27.09.2023 eine neues 14 Jahreshoch erreichen und damit den zweiten Jahrespivot abarbeiten. Mit Erreichen des Zielbereiches und potenziellen Reaktionszone setzten Gewinnmitnahmen ein und drückten den Uranpreis innerhalb weniger Tage wieder unter die 70 USD-Marke je Pfund Uran. Auch die Uran-Aktien kamen in den letzten beiden Wochen kurz unter die Räder und so gaben auch die Wunschaktien von Kazatomprom, Uranium Energy und Skyharbour Resources nach. Dazu gab es jedoch einige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...