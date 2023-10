Hamburg - Der Flugbetrieb am Hamburger Flughafen ist am Montagnachmittag nach einer kurzfristigen Einstellung wieder aufgenommen worden. Es könne aber weiterhin zu Flugverzögerungen kommen, teilte der Flughafenbetreiber mit.



Fluggäste sollten ihren Flugstatus im Blick behalten. Zuvor war der Flugverkehr "aufgrund einer bundespolizeilichen Maßnahme" eingestellt worden. Grund für die Maßnahme war eine Anschlagsdrohung gegen eine Maschine aus dem Iran. Die Luftwaffe teilte mit, dass aus diesem Grund die Alarmrotte aus Laage aktiviert wurde.



Das zivile Flugzeug auf dem Weg von Teheran nach Hamburg wurde nach der Bombendrohung von der Luftwaffe nach Eintritt in den deutschen Luftraum östlich von Berlin bis zur Landung in Hamburg begleitet. Weitere Details zu den Ergebnissen des Einsatzes wurden zunächst nicht veröffentlicht.

