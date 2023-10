Palfinger hat in der Publikation "IR-News" ein Interview mit dem neuen COO Alexander Susanek veröffentlicht. Darin meint er etwa zum Thema Optimierungsmöglichkeiten für das Working Capital: "Zum einen arbeiten wir daran, unsere Bestände zu reduzieren. In den letzten Jahren haben wir in Folge der COVID-Pandemie viele Verwerfungen in den Lieferketten gesehen. Als Reaktion darauf haben wir für viele Materialien die Reichweiten erhöht, um trotzdem lieferfähig zu bleiben. Das wird sich zukünftig wieder verändern. Zusätzlich haben wir Potenziale im Supply Chain Management, zum Beispiel durch eine bessere Steuerung der Materialflüsse über die gesamte Wertschöpfung sowie die Weiterentwicklung unserer Organisation und unserer ...

