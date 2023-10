Nach zuletzt vielen negativen Handelstagen springt die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000) am Montag um +4,7% nach oben auf 244,80 € und damit an die DAX-Spitze. Doch was treibt die Papiere des Rüstungskonzerns plötzlich so deutlich an? Und kann der Kurssprung den Abwärtstrend der Aktie stoppen? Rheinmetall vorgestellt Rheinmetall ist ein deutscher Rüstungskonzern und Automobilzulieferer mit Sitz in Düsseldorf. Nach Airbus ist Rheinmetall der zweitgrößte ...

