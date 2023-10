Die Furcht vor einer Ausweitung des Nahost-Konflikts hat am Montag die US-Börsen nur etwas belastet. An den Märkten wird aber eine Ausweitung des Konflikts befürchtet.New York - Die Furcht vor einer Ausweitung des Nahost-Konflikts hat am Montag die US-Börsen nur etwas belastet. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel 0,04 Prozent auf 33'392,62 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verzeichnete einen Abschlag von 0,25 Prozent auf 4297,86 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,56 Prozent auf 14'889,36 Zähler nach unten.

