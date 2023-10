Mit einem Minus von zuletzt 2,6 Prozent starten die Aktien von Tesla schwach in die neue Börsenwoche. Gegenwind blies den Papieren des Elektroauto-Pioniers dabei insbesondere aus China entgegen. Hier vermeldete die "China Passenger Car Association (CPCA)" für die Tesla-Modelle einen zweistelligen Absatzrückgang im September.Die CPCA berichtete am Sonntag, dass Tesla im September 74.073 in China hergestellte Elektrofahrzeuge verkauft hat. Gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht dies einem Einbruch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...