Damit erhöht sich die Gesamtsumme des investierten Kapitals in den letzten drei Jahren auf 100 Mio. Euro (107 Mio. USD).Umiami, französisches Foodtech-Unternehmen für pflanzliche Fleischalternativen, hat eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von 32,5 Mio. Euro (34,7 Mio. USD) bekannt gegeben. Damit erhöht sich die Gesamtsumme des investierten Kapitals in den letzten drei Jahren auf 100 Mio. Euro (107 Mio. USD). Die Finanzierung wurde von den Fonds SPI («Sociétés de Projets Industriels») und French Tech Seed...

Den vollständigen Artikel lesen ...