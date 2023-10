Für die europäischen Energieriesen BP, TotalEnergies und Shell läuft es nach wie vor rund. Dabei helfen natürlich in erster Linie die anhaltend hohen Ölpreise. Diese haben am Montag mit deutlichen Aufschlägen auf den schweren Angriff der islamistischen Hamas auf Israel reagiert. In der Spitze kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent wieder 89 US-Dollar.Ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) wurde zeitweise mit mehr als 87 Dollar gehandelt. Gegen Abend kostete ein Barrel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...