Jakob Ems (Gurupress.de) - Die Barrick Gold-Aktie schloss am Montag bei 14,83 USD, ein Plus von 1,6 % zum Wochenbeginn. Das könnte für Anleger ein Anzeichen sein, dass die Aktie sich in einem Aufwärtstrend befindet, insbesondere da sie im laufenden Monat bereits 1,9 % zugelegt hat. UBS hat seine Kaufempfehlung für die Barrick Gold-Aktie erneut bestätigt, obwohl der Zielpreis von 25 CAD auf 23 CAD gesenkt wurde. Der Rückgang des Zielpreises ...

