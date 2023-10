Ab dem 13. Oktober 2023 können Anlegerinnen und Anleger neu Strukturierte Produkte der Basler Kantonalbank im Handelssegment deriBX an der Schweizer Börse BX Swiss handeln.Zürich - Ab dem 13. Oktober 2023 können Anlegerinnen und Anleger neu Strukturierte Produkte der Basler Kantonalbank im Handelssegment deriBX an der Schweizer Börse BX Swiss handeln. Mit der Aufnahme der Basler Kantonalbank als neue Emittentin im Handelssegment deriBX erweitert die Schweizer Börse BX Swiss ihr stetig wachsendes Angebot an börsengehandelten Strukturierten Produkten.

