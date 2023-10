Der Aktienkurs von Tesla hat aktuell eine Seitwärtsentwicklung ausgebildet. Mit einem erwarteten KGV 2023 von derzeit 91,39 ist der globale Marktführer im Segment der rein elektrisch betriebenen Automobile sehr sportlich bewertet. So scheint das Papier nach oben hin gedeckelt. Die Seitwärtsrange könnte ohne den Einfluss eines exogenen Schocks auch beibehalten werden. Tesla bekommt seine E-Autos nicht mehr so leicht los wie in früheren Jahren. Der ...

