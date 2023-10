Der neue Fonds des Berliner Risikokapitalgebers hat ein Volumen von bis zu 60 Millionen Euro. Das Geld wird in sogenannte Frühphasen-Start-ups investiert, die neue Technologien rund um die Energiewende entwickeln.Der Europäische Investitionsfonds (EIF) hat angekündigt, sich mit 20 Millionen Euro an dem Vireo Electrification Fund I zu beteiligen. Die Investition werde durch das europäische "REPowerEU"-Programm sowie durch das deutsche ERP-Sondervermögen der Bundesregierung unterstützt, teilte das Unternehmen mit. Vireo Ventures ist ein Risikokapitalgeber aus Berlin, der in softwaregetriebene Geschäftsmodelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...