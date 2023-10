Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Dienstag im frühen Geschäft auf breiter Front fester. Neue Zinshoffnungen aus den USA sorgten laut Händlern für positive Vorgaben von der Wall Street.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Dienstag im frühen Geschäft auf breiter Front fester. Neue Zinshoffnungen aus den USA sorgten laut Händlern für positive Vorgaben von der Wall Street. Vertreter der US-Notenbank Fed liessen verlauten, dass die Währungshüter nach dem jüngsten Anstieg der US-Anleiherenditen «vorsichtig vorgehen» müssten. Der Anstieg der US-Renditen in den letzten zwei...

