BMW konnte den Absatz im dritten Quartal leicht steigern, lieferte etwas mehr Oberklassefahrzeuge aus und verdoppelte sogar die E-Auto-Verkäufe. Der Gesamtabsatz kletterte um 5,8 % auf 621.699 Fahrzeuge der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce. 549.941 Autos trugen davon das BMW-Emblem, ein Plus von 6,2 %. 93.931 vollelektrische Fahrzeuge der Marken BMW und Mini wurden im genannten Zeitraum ausgeliefert. Das entspricht einem Zuwachs von 80 %. Bei der Marke BMW allein betrug das BEV-Wachstum sogar 100,3 %. Insgesamt ist man damit auf Kurs, die Wachstumsziele für 2023 zu erreichen. BMW erwartet im Gesamtjahr 2023 ein solides Wachstum der Auslieferungen, der Zuwachs soll zwischen 5 und 10 % liegen. Nach neun Monaten ergibt sich ein Plus bei der Group von 5,1 und bei der Marke BMW von 5,7 %. Absatzzuwächse wurden im dritten Quartal in Europa (+12,9 %) und Amerika (+8,9 %) erzielt. In Asien sanken die Verkäufe wegen eines schwächeren chinesischen Marktes dagegen leicht (-0,8 %), alleine in China sanken die Verkäufe um 1,8 %. Die Aktie gibt nicht nur heute, sondern auch auf lange Sicht Gas, wenn auch nicht mit durchgetretenem Pedal.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



