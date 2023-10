LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Prosus von 86,80 auf 41,75 Euro angepasst, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Online-Dienstleister und -Händler sei er insgesamt nicht ganz so zuversichtlich, auch wenn es einige Lichtblicke gegeben haben dürfte, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts niedrigerer Vergleichswerte aus der Vergangenheit sollte der Anlegerfokus auf verbraucherorientierten Namen mit einem beschleunigten Wachstum im dritten Quartal liegen. Hintergrund des neuen Kursziels sind Kapitalmaßnahmen im Zuge der Entflechtung mit dem Mutterkonzern Naspers./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2023 / 20:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2023 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0013654783

