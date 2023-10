Zuvor scheiterten zwei Wechselrichtertypen des Herstellers an den Grenzwerten, die für eine Einfuhr in die EU eingehalten werden mussten. Der Hersteller gab an, schnell an einer Lösung arbeiten zu wollen. Nun konnte TSUN bekannt geben, dass ein Labor des VDE in Deutschlands die notwendigen Zertifikate ausstellen konnte.Die Mikrowechselrichter des Herstellers TSUN bestanden die elektromagnetischen Verträglichkeitstest. Das teilt der Hersteller TSUN mit. Die Prüfungen, auch EMV-Tests genannt, seien in einem Labor des Verbands der Elektrotechnik und Elektronik und Informationstechnik in Deutschland ...

