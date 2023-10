Ein Wohnquartier in Köln erhält im Zuge der energetischen Sanierung Mieterstrom. Der dient auch dem Betrieb neuer Wärmepumpen. In Köln realisieren drei Partner das größte Mieterstrom-Projekt der Stadt mit einer Leistung von 1,3 Megawatt (MW) Photovoltaik. Es handelt sich dabei um die Wohnungsgenossenschaft Köln-Sülz eG, die Wohnungs- und Baugenossenschaft Mieterschutz eG und den Mieterstromanbieter Einhundert Energie GmbH. Das Quartier befindet sich in Köln-Holweide. Die beiden Genossenschaften ...

