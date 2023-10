Die Aktie von BioNTech tritt derzeit weiter auf der Stelle. Zuletzt ist das Papier an der 38-Tage-Linie abgeprallt und auch unter die 90-Tage-Linie zurückgerutscht. Kuzfristig richtet sich der Blick auf die Entwicklung der Corona-Impfungen. Hier sollte in den kommenden Wochen deutlicher Schwung hineinkommen, will man die Jahresziele erreichen.

Den vollständigen Artikel lesen ...