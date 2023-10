In Henschleben hat Naturstrom auf einer ehemaligen Deponie den finalen Bauabschnitt eines PV-Großprojektes fertiggestellt. Es ist das erste PV-Kraftwerk in Thüringen mit einem Batteriespeicher. Die Naturstrom-Tochter NaturEnergy GmbH & Co. KGaA hat den dritten und letzten Bauabschnitt ihres Solarparks auf einer ehemaligen Deponie im thüringischen Henschleben in Betrieb genommen. Mit der Erweiterung um 6,7 Megawatt peak wächst die unter anderem auf ehemaligen Deponieflächen errichtete Freiflächenanlage ...

