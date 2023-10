Die Corona-Pandemie ist in den endemischen Zustand übergegangen und gilt damit als ausgestanden. Ab und an kocht das Thema aber doch noch hoch und im September sorgten neue Impfstoffe für Aufsehen. Jene sind mittlerweile verfügbar und werden teils in Tageszeitungen mit ganzseitigen Anzeigen beworben. Das Interesse scheint sich aber dennoch schwer in Grenzen zu halten.Anzeige:Wie der "NDR" unter Verweis auf die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen berichtet, gibt es bisher nur eine sehr überschaubare Nachfrage nach neuen ...

