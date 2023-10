Großwärmepumpen können wichtige Energie liefern die Fernwärme udn die Industrie. In Cottbus ist die erste Forschunagsanlage dafür am Start. In Cottbus ist Deutschlands erste Forschungsanlage für Großwärmepumpen in Betrieb gegangen. Darüber berichtet das Fraunhofer IEG. Durch die Integration von erneuerbarem Strom in die Wärmeversorgung sind sie ein wichtiger Bestandteil der Energiewende. Städte wie Hamburg wollen Großwärmepumpen für die Fernwärme einsetzen. Die Forschungsanlage in Cottbus will den ...

