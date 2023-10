Zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung sind laut einer Umfrage der Universität St. Gallen im Besitz von Altgold etwa in Form von Schmuckstücken.St. Gallen - Zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung sind laut einer Umfrage der Universität St. Gallen (HSG) im Besitz von Altgold etwa in Form von Schmuckstücken. Der Gesamtwert dieses Goldes wird auf rund 17 Milliarden Franken geschätzt. Konkret gaben 66 Prozent der über 2600 befragten Personen an, Schmuck aus dem gelben Edelmetall zu besitzen. Die Befragten schätzten dabei den Wert ihres...

