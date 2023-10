Fujirebio Holdings, Inc. (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio; President und CEO: Goki Ishikawa) und die Sysmex Corporation (Hauptsitz: Kobe, Japan; President: Kaoru Asano) geben den Abschluss einer grundlegenden Vereinbarung über eine geschäftliche Zusammenarbeit bekannt. Mit der Kooperation wollen sie ihre vielseitige Kooperation auf dem Gebiet der Immunoassays vertiefen, z. B. in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, klinische Entwicklung und Vertrieb.

Sysmex hat durch seine mehr als 50-jährige Tätigkeit im Bereich der In-vitro-Diagnostik ein solides technologisches Fundament sowie ein globales Netzwerk aufgebaut. Um sein Diagnostikgeschäft weiter zu stärken, will das Unternehmen die Expansion seines Immunchemiegeschäfts auf den globalen Märkten einschließlich der USA und Europa beschleunigen. In den letzten Jahren hat sich Sysmex auf Aktivitäten mit dem Ziel konzentriert, einzigartige Tests zu entwickeln und anzubieten, die einen neuen Wert schaffen, wie z. B. die Einführung von Reagenzien zur Identifizierung der Anhäufung von Amyloid beta (Aß) im Gehirn, einer Ursache der Alzheimer-Krankheit, aus Blutproben auf dem japanischen und dem US-amerikanischen LDT1-Märkten.

Fujirebio verfügt durch sein langjähriges Geschäft im Bereich Immunoassay über ein breites Spektrum an Reagenzienrohstoffen und Produktportfolios. Fujirebio hat in den letzten Jahren nicht nur seine eigenen Produkte entwickelt, sondern auch die Strategie der Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) verstärkt, um die globale Entwicklung einzigartiger Tests zu fördern. Im Rahmen dieser Initiative entwickelt Fujirebio seit 2020 über seine Tochtergesellschaften spezielle Reagenzien für das automatisierte Immunoassay-System HISCL-Series von Sysmex.

Die beiden Unternehmen haben vereinbart, ihre Zusammenarbeit zu vertiefen, da sie die Überzeugung teilen, dass die Kombination ihrer jeweiligen Fachkenntnisse und Stärken im Bereich der Immunoassays ihre globale Expansion beschleunigen und zur Entwicklung und Weiterentwicklung der Immunoassays beitragen kann. In Zukunft wollen die Unternehmen aus einem breiten Spektrum potenzieller Kooperationen Themen wie Forschung und Entwicklung, Produktion, klinische Entwicklung und Vertriebsmarketing auswählen und bis Ende März 2024 in die Umsetzungsphase eintreten.

Mit einer engeren Partnerschaft im Bereich Immunoassay wollen Fujirebio und Sysmex so früh wie möglich hochwertige Tests für globale Kunden anbieten.

Terminologie

Ein LDT-Test ist eine Art von In-vitro-Diagnosetest, der in einem einzigen Labor entwickelt, hergestellt und verwendet wird.

