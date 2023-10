München (ots) -- Die von der Schauspielerin und dem Model Rebecca Mir moderierte L'Oréal Paris Live Storefront auf Amazon hilft den Kund:innen, die richtigen Beauty-Produkte für sich zu findenAmazon Ads und L'Oréal Paris stellen heute die L'Oréal Paris Live Storefront (https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fstores%2Fpage%2F8B5D902C-4AE1-43E2-A5C9-83F9C4EBD724&data=05%7C01%7CLisaJeanne.Pinnow%40teneo.com%7C082a3c45fa0241557b5b08dbc9920f35%7C3601ef954dea4cfc9a88eaef968ce713%7C0%7C0%7C638325401383473286%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yh229abN0Fc2FwpBWGo%2FSIY%2BDUXAJAZxBe%2FZTuVkpiY%3D&reserved=0) auf Amazon vor - ein neues Shoppingerlebnis, das für Kund:innen in Deutschland auf mobilen Geräten und auf dem Desktop verfügbar ist.Entwickelt von Brand Innovation Lab (BIL) - einem Team von Kreativen, das maßgeschneiderte Kampagnen für Marken entwirft - bietet die L'Oréal Paris Live Storefront Livestreaming-Inhalte, die von Schauspielerin und Model Rebecca Mir, Beauty-Influencer:innen und TV-Prominenten wie Valentina Pahde, Laura Maria Rypa und Tim Stammberger moderiert werden. Mit Produkten aus vier verschiedenen Kategorien von L'Oréal Paris - Hautpflege, Make-up, Haarpflege und Men Expert - liefern die Influencer:innen praktische Demonstrationen zur Produktanwendung mit Vorher-Nachher-Fotos sowie Expertenwissen und nützliche Hautpflegetipps für den Alltag.Die Live Storefront bietet das gleiche erstklassige Einkaufserlebnis, das L'Oréal Paris in all seinen Beauty-Shops schafft, von physischen Geschäften bis zum Online-Shopping. Die Kund:innen können mit den live gestreamten Inhalten interagieren und auf Produkte, die ihnen gefallen, mit Herz-Emojis reagieren, sodass L'Oréal Paris direkt ein Live-Feedback von seinem Publikum erhält. Um es den Kund:innen so einfach wie möglich zu machen, Produkte aus dem Livestream zu kaufen, können sie die Produkte in ihren Warenkorb legen, indem sie am unteren Rand des Videos auf "In den Warenkorb" klicken, ohne dabei erst durch die Seite zu scrollen oder nach dem Produkt suchen zu müssen."Großartige Werbung beginnt mit großartigen Inhalten und beeindruckenden Kundenerlebnissen", sagt Kate McCagg, Head of Brand Innovation Lab bei Amazon Ads. "Wir wollten eine Kampagne für L'Oréal Paris kreieren, die genau das bietet und die Qualität der Erfahrung widerspiegelt, die L'Oréal Paris an all seinen anderen Berührungspunkten schafft, sei es in einem Ladengeschäft, auf sozialen Plattformen oder auf Online-Retail-Seiten. Die Live Storefront ist eine Möglichkeit, authentisch mit den Kund:innen im Amazon Store in Kontakt zu treten und das Stöbern im Sortiment einfach und ansprechend zu gestalten."Der Start der Live Storefront fällt mit Amazons Prime Deal Days (10.-11. Oktober) zusammen und ermöglicht es L'Oréal Paris, während der Haupteinkaufszeit mit Kund:innen in Kontakt zu treten. Mit einem umfangreichen Programm an Produktdemos von Influencer:innen erhalten die Kund:innen zahlreiche Produkttipps. Unterhalb der live gestreamten Inhalte können die Kund:innen Produktübersichten einsehen, die es ihnen erleichtern, die gesuchten Artikel zu finden.Um die Reichweite vor dem live gestreamten Launch-Event zu maximieren und die Kund:innen zum L'Oréal Paris Storefront bei Amazon zu bringen, schaltet L'Oréal Paris Werbung auf Fire TV, Freevee und Amazons Demand Side Platform (DSP). Über Fire TV spricht L'Oréal Paris Kund:innen im Bereich Entertainment mit Banneranzeigen am unteren Bildschirmrand an. Gleichzeitig werden von der DSP statische Banner-Display-Anzeigen ausgespielt, über die die Kund:innen direkt zu ihren Lieblingsprodukten navigieren können.Die Kund:innen können die gestreamten Inhalte auch nach der Veranstaltung auf der Seite des L'Oréal Brand Store abrufen, wo die Hauptprodukte in Demo-Clips vorgestellt werden. Um Dynamik aufzubauen und Cross-Selling zu ermöglichen, wird die Kampagne an Zielgruppen weitervermarktet, die mit den Hauptprodukten interagieren. Ihnen werden die Demo-Clips aus dem Livestream angezeigt.Laura Branik, Brand General Manager bei L'Oréal Paris: "Unser Ziel bei L'Oréal Paris ist, mit unseren Produkten und unserer Kundeninteraktion immer wieder neue Wege zu gehen. Dieses Engagement teilen wir mit Amazon Ads. In Zusammenarbeit mit dem Amazon-Kreativteam haben wir die Storefront entwickelt. Sie ist ein völlig neuer Ansatz für uns, unsere Kund:innen beim Entdecken unseres Produktsortiments zu unterstützen und die besten Produkte für ihre individuellen Bedürfnisse auszuwählen. Mit Hilfe der Influencer-Produktdemos schaffen wir eine authentische Verbindung zu unseren Kund:innen und bieten gleichzeitig Inhalte, die ihnen wirklich gefallen."BIL arbeitet mit Marken zusammen, um Kampagnen zu entwickeln, die die Verbraucher:innen in mehreren Phasen des Marketing-Funnels ansprechen und das Markenbewusstsein, die Aufmerksamkeit und die Konversion steigern. Durch die Neugestaltung von Erlebnissen auf Amazon hilft BIL Marken dabei, ihre Kund:innen auf effektive, relevante und ansprechende Weise zu erreichen.Der Livestream startet am 10. Oktober 2023 um 18 Uhr. Weitere Informationen finden Sie unter: amazon.de/loreallivestorefront (https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__http%3A%2Famazon.de%2Floreallivestorefront__%3B!!IY5JXqZAIQ!-WSv-vlHLGAwWY7JxHA_MvbzGfu169l6t2CBk5HaNK7Eho4AS7jMK7ywKfGAdtb37uYlTHL1uC_x-0k9munVrBc%24&data=05%7C01%7CLisaJeanne.Pinnow%40teneo.com%7C082a3c45fa0241557b5b08dbc9920f35%7C3601ef954dea4cfc9a88eaef968ce713%7C0%7C0%7C638325401383473286%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qg1UxKieygDDxcZHHGNeXRJxcxYg8rZbW9R9F7Z9OkQ%3D&reserved=0)Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf Kund:innen statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, das kundenorientierteste Unternehmen, der beste Arbeitgeber und der sicherste Arbeitsplatz der Welt zu sein. Kundenrezensionen, 1-Click-Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just-Walk-Out-Technologie, Amazon Studios und The Climate Pledge sind nur einige Beispiele, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Mehr Informationen auf www.aboutamazon.de und auf Twitter unter @AmazonNewsDE.Pressekontakt:Für weitere InformationenAmazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deAmazon.de ist der Handelsname der Amazon EU S.à.r.lSociété à responsabilité limitée38 avenue John F. KennedyL-1855 LuxembourgTelefon: +352 26 73 30 00Telefax: +352 26 73 33 32Registriert in Luxemburg RCS LuxemburgRegisternummer: B-101818Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/5622743