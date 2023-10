Seit Gründung im Frühling 2022 zeigt die Nachfragekurve nach betterview Augenlaserbehandlungen steil nach oben.Winterthur - betterview wächst im Eilzugstempo weiter. Diese Woche eröffnete die junge Schweizer Anbieterin von Augenlaserbehandlungen eine Klinik in Chur und damit den landesweit siebten Standort. Praktisch zeitgleich wurde betterview Britain Ltd. gegründet. Es ist der Startschuss für die Expansion ins Ausland. Ferner eröffnet das Unternehmen per Ende Jahr eine Flagship-Klinik auf rund 250m2...

