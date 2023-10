Der geplante Stellenabbau wird laut Dormakaba hauptsächlich die Bereiche Produktentwicklung und Produktion betreffen.Rümlang - Das im Juli angekündigte umfassende Spar- und Transformationsprogramm des Schliesstechnikkonzerns Dormakaba betrifft in der Schweiz insgesamt 183 Mitarbeitende. Standort- oder Produktionsschliessungen werde es hierzulande dagegen keine geben, wie Dormakaba am Dienstag mitteilt. Der erwartete Nettoabbau von Vollzeitäquivalenten in der Schweiz werde ohne Berücksichtigung der Fluktuation...

Den vollständigen Artikel lesen ...