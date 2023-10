LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat bekannt gegeben, dass es von der Infineon Technologies AG, einem weltweit führenden Halbleiterhersteller für Energiesysteme und IoT, als strategischer Partner für SAP-Dienste ausgewählt wurde. Im Rahmen dieses Engagements wird LTIMindtree eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Transformation des SAP-Systems von Infineon spielen und gleichzeitig operationelle Exzellenz und Prozesseffizienz ermöglichen.

Im Rahmen einer langjährigen Zusammenarbeit war LTIMindtree maßgeblich an der Förderung der SAP-Transformationsinitiative von Infineon beteiligt, die ein wesentlicher Bestandteil der digitalen Transformation von Infineon ist. Durch diese Partnerschaft unterstützt LTIMindtree Infineon dabei, seine SAP-Anwendungslandschaft zu modernisieren, das Benutzererlebnis zu bereichern, Geschäftsprozesse zu optimieren und zeitgemäße digitale Vorgänge sowohl für SAP S/4HANA als auch für SAP Cloud Solutions bereitzustellen. Dies wird durch die Nutzung fortschrittlicher Automatisierungstools und Beschleuniger aus dem Angebotsportfolio von LTIMindtree erreicht.

Harsha Deshmukh, Chief Information Officer von Infineon Technologies, sagte: "LTIMindtree ist ein vertrauenswürdiger Partner, der das erforderliche Konzept und die nachgewiesene Erfolgsbilanz mitbringt, um unser Digitalisierungs-Programm im SAP-Anwendungsbereich zu verbessern. Durch die Nutzung der umfangreichen Fähigkeiten von LTIMindtree sind wir in der Lage, unsere Betriebsabläufe zu modernisieren, in der dynamischen digitalen Landschaft hervorzuragen und eine beispiellose betriebliche Effizienz zu ermöglichen."

Sudhir Chaturvedi, Präsident und Vorstandsmitglied von LTIMindtree, sagte: "Wir freuen uns, mit Infineon auf dem Weg der digitalen Transformation zusammenzuarbeiten, und diese Partnerschaft ist ein klarer Beweis unserer Expertise in der Halbleiterindustrie. Mit unserem innovationsorientierten Ansatz und unserem umfangreichen Portfolio automatisierungsgeleiteter Angebote konzentrieren wir uns darauf, Infineon bei der Erreichung seiner Ziele zu unterstützen und uns genau seiner Strategie anzuschließen, bahnbrechende Lösungen zu entwickeln, die die Dekarbonisierung und Digitalisierung vorantreiben, um letztendlich eine grünere und vielversprechendere Zukunft zu gestalten."

LTIMindtree wird seine umfassende Expertise im Bereich SAP S/4HANA und seine umfangreichen Branchenkenntnisse nutzen, um Infineon eine flexible Anpassung an die sich ständig weiterentwickelnde digitale Landschaft zu ermöglichen. Das Ziel besteht im Kern darin, Infineon in die Lage zu versetzen, das Potenzial von SAP S/4HANA zu maximieren und dadurch erhebliche geschäftliche Erfolge zu bewirken.

Über LTIMindtree:

LTIMindtree ist ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, das Unternehmen aller Branchen die Möglichkeit bietet, Geschäftsmodelle neu zu konzipieren, Innovationen zu beschleunigen und das Wachstum durch die Nutzung digitaler Technologien zu maximieren. Als digitaler Transformationspartner für mehr als 700 Kunden bringt LTIMindtree umfassende Fach- und Technologiekompetenz mit, um in einer enger werdenden Welt hervorragende Wettbewerbsdifferenzierung, Kundenerlebnisse und Geschäftsergebnisse voranzutreiben. LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group wird von mehr als 82.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Fachleuten in mehr als 30 Ländern betrieben und vereint die branchenweit anerkannten Stärken der ehemaligen Larsen und Toubro Infotech und von Mindtree zur Lösung der komplexesten geschäftlichen Herausforderungen, um Transformationen in großem Maßstab zu ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.ltimindtree.com/.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Halbleiterhersteller in den Bereichen Energiesysteme und IoT. Infineon treibt mit seinen Produkten und Lösungen die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 56.200 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 (Ende 30. September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. Infineon ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (Börsenkürzel: IFX) und in den USA am außerbörslichen Markt OTCQX International (Börsenkürzel: IFNNY) notiert.

