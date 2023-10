Heute startete Amazon das Schnäppchen-Event "Prime Deal Days", welches auch noch am Mittwoch andauert. Doch nicht nur die E-Commerce-Plattform lockte zu Beginn der Rabattschlacht Käufer an - auch an der Börse kletterte die Amazon-Aktie rund ein Prozent.Nicht nur für die Amazon-Kunden ist das jährliche Schnäppchenevent verlockend, sondern auch für die Amazon-Aktionäre. Denn die Papiere des E-Commerce-Konzerns steigen in der Regel nach einem Verkaufs-Event. In der Woche nach der Veranstaltung im Juli ...

