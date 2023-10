HANGZHOU (IT-Times) - Zum chinesischen Internetkonzern Alibaba Group haben sich just die Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan und Morgan Stanley gemeldet. Die Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE: BABA, ISIN: US01609W1027) konnte zuletzt wieder ein deutliches Umsatzwachstum vorweisen...

