Die QS-Akademie veranstaltet am 24. Oktober 2023 ein kostenfreies Live-Online-Seminar zum neuen QS-Modul Freiwillige Inspektion Nachhaltigkeit (FIN) Handel . Die Veranstaltung richtet sich an Betriebsleiter und fachkundige Personen von Großhandelbetrieben, Logistiker, be- und verarbeitende Betriebe aus den Zentralen des Lebensmitteleinzelhandels bzw. aus dem OGK-Bereich. Im Rahmen des...

Den vollständigen Artikel lesen ...