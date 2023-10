Die Herzogenauracher wollen den Antriebsspezialisten VITESCO komplett übernehmen. Ziel ist es, einen Spezialisten für Elektromobilität zu formen. SCHAEFFLER bietet dazu den VITESCO-Aktionären 91 € je Aktie in bar. Die Schaeffler-Familie hält bereits knapp 50 % an VITESCO. Die Fusion soll jährlich Kosteneinsparungen von 600 Mio. € vor Zinsen und Steuern bringen, was bis 2029 voll realisiert wird. Die Übernahme bringt beim Depotwert im Frankfurter Börsenbrief aktuell ein Plus von 124 %. Wir werden die Position voraussichtlich verkaufen.



