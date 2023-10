Zu Wochenbeginn hatten Energieriesen wie TotalEnergies oder Petrobras im Zuge der anziehenden Ölpreise noch deutlich zulegen können. Nun normalisiert sich die Lage am Ölmarkt allmählich wieder. So haben Brent- und WTI-Öl am Dienstag einen kleinen Teil ihrer zu Wochenbeginn erzielten Gewinne wieder abgegeben. Der schwere Angriff der islamistischen Hamas auf Israel hatte die Ölpreise am Montag in die Höhe schnellen lassen. Die Lage im Nahen Osten bleibt auch am Dienstag sehr angespannt. Mittlerweile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...