Teilen: Der stellvertretende Gouverneur der Reserve Bank of Australia (RBA), Christopher Kent, spricht am Mittwoch bei der Bloomberg Address in Sydney. Wichtige Zitate Wir haben die Möglichkeit zu sehen, wie die Wirtschaft auf frühere Erhöhungen reagiert. Derzeit keine Pläne, das Tempo der Anleihekäufe zu erhöhen. Wenn wir Anleihen verkaufen würden, ...

