Teilen: "Wenn die Anleiherenditen hoch sind, könnte das einer weiteren Zinserhöhung gleichkommen", sagte Mary Daly, Präsidentin der Federal Reserve (Fed) Bank of San Francisco, in ihrer geplanten Rede am späten Dienstag, was die Wetten auf eine Zinspause der Fed stärkte. Zusätzliche Kommentare Der Rückgang der Güterinflation war ein leichter Sieg, ...

