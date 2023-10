Seit Mai 2019 suche ich nach Mitteln und Wegen, Biodiv-Solarparks (Biodiversitäts-PV, Biodiversitäts-Solaranlagen) als sinnvolles Element in der Agrarlandschaft hoffähig zu machen. Der aktuelle Gesetzesentwurf zum "Solarpaket 1" scheint mir in Bezug auf die eindeutige Unterscheidung von Biodiv Solarparks extensive Agri-Photovoltaik extensivere Agri-Photovoltaik unklar bis irritierend. Dieser Artikel soll die Begriffe klarer machen und zur Diskussion […]Seit Mai 2019 suche ich nach Mitteln und Wegen, Biodiv-Solarparks (Biodiversitäts-PV, Biodiversitäts-Solaranlagen) als sinnvolles Element in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...