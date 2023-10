Coop gibt seinen Onlineshop Microspot.ch auf und integriert dessen Angebot künftig in Interdiscount.ch.Basel - Coop gibt seinen Onlineshop Microspot.ch auf und integriert dessen Angebot künftig in Interdiscount.ch. Das Angebot von Interdiscount werde damit «markant ausgebaut», teilte Coop am Mittwoch mit. Der Onlineshop Microspot.ch werde in den nächsten Monaten mit dem Onlineangebot von Interdiscount zusammengeführt, heisst es weiter. Von dem Wechsel sind auch Mitarbeitende betroffen.

