Paukenschlag in der Automobilzulieferindustrie: Schaeffler will den Antriebsspezialisten Vitesco übernehmen und damit zu einem führenden Zulieferer für Elektromobilität aufsteigen.Dafür legen die Herzogenauracher 91,00 Euro je MDAX-Aktie (90,70 Euro; DE000VTSC017) auf den Tisch, womit die ehemalige Continental-Tochter mit rd. 3,6 Mrd. Euro bewertet wird. Die Prämie auf den Unternehmenswert inklusive der Schulden (EV) beträgt damit rd. 800 Mio. Euro bzw. rd. 30%. Seit der Abspaltung von Continental im September 2021 und dem Börsengang zum Ausgabepreis von 59,80 Euro liegt der Wertzuwachs der Vitesco-Aktie bei rd. 52%. Seit unserer Erstempfehlung in PB v. 5.10.22 entspricht das Kursplus sogar mehr als 70%. Schon vor der Kaufofferte hatte die Schaeffler-Familie fast die Hälfte der Vitesco-Aktien gehalten, weshalb ...

