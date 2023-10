Zu den Gründungsmitgliedern zählen Landwirte, Wissenschaftler und Unternehmen. Sie wollen eine differenzierte Definition von Agri-Photovoltaik und eine klare Abgrenzung zu konventionellen Photovoltaik-Freiflächenanlagen in allen relevanten Regelwerken erreichen.Next2Sun, REM Tec, Elysium Solar, CAV Partners, Forscher der Hochschule Anhalt sowie drei in Agri-Photovoltaik Projekten involvierte Landwirte haben den Verband für nachhaltige Agri-PV - abgekürzt VnAP - gegründet. Dies gaben sie auf dem ersten Nationalen Forum Agri-PV in Berlin am vergangenen Freitag bekannt. Ziel der Gründungsmitglieder ...

