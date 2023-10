Projektierer ABO Wind hat ein Solarprojket in Südafrika über 100 MW veräußert. Es ist Teil eines Solarclusters von 300 MW, der von Abo Wind entwickelt und nun komplett verkauft wurde. Der Wiesbadener Projektentwickler Abo Wind hat die Projektrechte für ein großes Photovoltaik-Projekt in Südafrika verkauft. Wie die Tochter der MVV Energie mitteilte, handelt es sich um das dritte Photovoltaik-Projekt eines Clusters von insgesamt 300 Megawatt. Das nun veräußerte Projekt in der Nordwestprovinz Südafrikas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...