NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstom von 24 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf einen deutlich reduzierten Ausblick des Zugherstellers für den Barmittelzufluss (FCF) im Rahmen vorläufiger Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr. Sie schraubte ihre diesbezügliche Schätzung ebenfalls klar nach unten und ist nun auch für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) 2023/24 vorsichtiger als bisher./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2023 / 18:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0010220475

