NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LVMH nach Quartals-Umsatzzahlen von 965 auf 950 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der währungsbereinigte Anstieg der Erlöse sei etwas hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben, weshalb sie ihre diesbezügliche Jahresprognose für den Luxusgüterkonzern etwas gesenkt habe, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt habe es aber keine großen Überraschungen gegeben./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2023 / 22:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





ISIN: FR0000121014

