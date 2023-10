Bis Ende 2024 wollen die Berliner Stadtwerke die mit 8,5 MW größte PV-Dachanlage der Stadt bauen. Sie entsteht auf den hallen der Messe Berlin. In Berlin hat der Bau der bisher größten PV-Dachanlage der Stadt begonnen. Das teilte die Berliner Stadtwerke GmbH mit. Standort sind die Messehallen der Stadt. Demnach werden in den kommenden Monaten auf insgesamt 20 Dächern rund 8,5 Megawatt (MW) montiert. Diese mache die Photovoltaik-Anlage zur größten Anlage ihrer Art in Berlin und zur drittgrößten Dach-Solaranlage ...

