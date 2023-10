Auf 20 Dachflächen soll die den Angaben zufolge drittgrößte Dachanlage Deutschlands in den kommenden Monaten entstehen. Die Photovoltaik-Anlage wird 40 Prozent mehr Leistung erhalten, als noch im Vorjahr geplant. Für den Photovoltaik-Zubau in der Hauptstadt bedeutet sie einen enormen Push.Am Mittwoch erfolgte der offizielle Baustart für Berlins bislang größte Photovoltaik-Dachanlage. Die Arbeiten hatten bereits im September auf den ersten Hallendächern des Messegeländes unterm Funkturm begonnen. In den kommenden Monaten sollen nun insgesamt 20 Dächer mit Solarmodulen belegt werden. Nach Angaben ...

