Der Luxusgüter-Konzern LVMH hat schwächer als erwartete Zahlen vorgelegt, was an der Börse zu einem deutlichen Kursverlust führt. Aktuell liegt das Minus an der Pariser Börse bei mehr als 5 Prozent auf 696 Euro, das Tagestief wurde am Vormittag sogar bei 671,50 Euro notiert. Zu den Quartalszahlen des französischen Unternehmens sind im Tagesverlauf ...

